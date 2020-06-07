الوزير الحريص: وضع خطة من ثلاث مراحل لتشغيل الرحلات التجارية من مطار الكويت

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص

أعلن وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص اليوم الاحد أن الخطة التي وضعتها الادارة العامة للطيران المدني الكويتي لتشغيل الرحلات التجارية قائمة على ثلاث مراحل تدريجية.

وقال الوزير الحريص في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع مسؤولي (الطيران المدني) ان التشغيل سيبدأ في مرحلته الأولى بنسبة 30 في المئة لترتفع بعد ذلك النسبة في المرحلة الثانية إلى 60 في المئة وصولا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة التي تعد المرحلة التشغيلية الكاملة لمطار الكويت الدولي.

واوضح أنه اطلع في اثناء الاجتماع على عرض مرئي تضمن تفاصيل خطة التشغيل التدريجي من وإلى مطار الكويت الدولي كما استمع الى شرح مفصل عن الخطة التي ستتبعها الإدارة لعودة العمل الرسمي وفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن خطة العودة التدريجية للحياة في البلاد.

واضاف ان ادارة الطيران المدني حرصت عند وضع الخطة على التقيد بقرارات مجلس الوزراء واضعة بعين الاعتبار الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من السلطات الصحية وتطبيقها على المسافرين بمقاييس معتمدة يتوجب اتباعها في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا والتي من شأنها وقاية المسافرين والعاملين.

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واكد ان مطار الكويت لم يتوقف عن العمل في الأسابيع الماضية بل عمل بكامل طاقته بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارات الخارجية والصحة والداخلية لتسهيل اجراءات عودة المواطنين العالقين خارج البلاد فضلا عن تضافر الجهود لتسهيل رحلات الإخلاء للمقيمين الراغبين بالسفر لأوطانهم.

وأشاد الحريص بالدور الوطني الذي قام به العاملون في الإدارة العامة للطيران المدني الذين برز دورهم من خلال أداء مهامهم وتحمل كافة الصعاب من أجل خدمة الكويت وشعبها في ظل هذه الظروف الاستثنائية مؤكدا ثقته بقدرة أبناء الكويت على النجاح وتحدي الصعاب حتى تعود الحياة إلى سابق عهدها.