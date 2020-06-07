انت الان تتابع الوزير العفاسي: إقامة صلاة الجماعة في المساجد بدءاً من صلاة الظهر الأربعاء المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي قراراً وزارياً يسمح بإعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجماعة يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 الجاري بدءاً من صلاة الظهر، وإقامة صلاة الجمعة في المسجد الكبير بدءاً من هذا الأسبوع للعاملين في المسجد فقط، وسوف تبث صلاة الجمعة في تلفزيون دولة الكويت .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير العفاسي اليوم الأحد بمدراء مساجد المحافظات الست، بحضور وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فريد أسد عمادي والوكيل المساعد لقطاع المساجد إبراهيم الخزي لبحث آلية افتتاح كافة المساجد في البلاد، والاطلاع على آخر الاستعدادات في هذا الشأن.

وأوضح العفاسي في تصريح صحفي: إن إعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين يوم الأربعاء المقبل يأتي لتلبية نداء "حي على الصلا بعد وقف دام نحو ثلاثة أشهر .

وتابع العفاسي؛ إن وزارة الأوقاف انتهت من كافة الاستعدادات والتجهيزات وتعقيم كافة المساجد في المحافظات الست في المناطق النموذجية من قبل وزارة الدفاع من أجل توفير الأجواء الصحية في بيوت الله، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأردف قائلاً: كما قامت وزارة الأوقاف بتجهيز المساجد وفق الاشتراطات والتعليمات التي قررتها الجهات الصحية في البلاد، وكذلك فتوى هيئة الإفتاء في الأوقاف.

ودعا العفاسي جميع المصلين إلى اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية من أجل سلامتهم، علماً بإن الالتزام بها يحد من انتشار فيروس كورونا بإذن الله تعالى.

وفي ختام تصريحه شكر العفاسي وزارة الدفاع على المجهود الكبير الذي قامت به لتعقيم كافة المساجد في البلاد، كما قدم شكره لقطاع المساجد في وزارة الأوقاف لما قاموا ويقومون به من جهد كبير منذ بداية أزمة كورونا وحتى اليوم، شاكراً في الوقت نفسه جميع المؤذنين الذين عملوا من دون كلل أو ملل خلال الحظر الكلي والجزئي، سائلاً المولى عز وجل أن يكتب ذلك في ميزان حسناتهم .