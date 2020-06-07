الصحة: 20205 حالات شفاء في دولة الكويت بتعافي 923 إصابة من "كورونا المستجد" خلال ال 24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) في دولة الكويت 20205 حالات بعد تعافي 923 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
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