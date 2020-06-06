"الصحة": شفاء 1005 حالات من مرض "كوفيد- 19" وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 19282

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أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت شفاء 1005 حالات من المصابين بمرض (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 19282.
وقالت الوزارة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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