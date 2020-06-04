انت الان تتابع "الصحة": 562 إصابة جديدة بـ"كورونا المستجد" والإجمالي 29921 وتسجيل 6 حالات وفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 562 اصابة جديدة بمرض (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 29921 في حين تم تسجيل ست حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 236.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال 562 السابقة تضمنت (177 حالة لمواطنين كويتيين) و(99 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(86 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) و(84 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين وفق المناطق الصحية جاءوا بواقع (200 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(148 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(105 حالات بمنطقة الجهراء الصحية) و(55 حالة بمنطقة العاصمة الصحية) و (54 حالة بمنطقة حولي الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي: 36 بالفروانية و32 في المهبولة و 30 في جليب الشيوخ و 28 في خيطان و26 في المنقف و23 في العبدلي.

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وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 184 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد - 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 12462 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية عدد 418 شخص وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 2721 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 306006 فحوصات.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1473 حالة من المصابين بمرض(كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 17223 حالة.