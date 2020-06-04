"الأرصاد": طقس البلاد شديد الحرارة والرياح شمالية غربية مثيرة للغبار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الارصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي أن يكون طقس البلاد خلال الأيام المقبلة شديد الحرارة والرياح شمالية غربية تنشط على فترات مثيرة للغبار.

وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بموجة حارة ليكون الطقس خلال هذه الفترة شديدة الحرارة نهارا و مائلا للحرارة ليلا و الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في أغلب الأنحاء.

وأضاف أن حالة الطقس نهار اليوم الخميس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات مابين 15 و 42 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج مابين 2 و 6 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خصوصا على المناطق الساحلية مابين 15 و45 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و32 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و6 أقدام.

وعن حالة الطقس نهار يوم غد الجمعة أفاد بأنه يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و6 أقدام.

Advertisements

وتوقع القراوي أن يكون الطقس ليل غد مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية ما بين 20 و 45 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و6 أقدام.

وذكر أن طقس البلاد نهار يوم السبت المقبل يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة ما بين 20 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و 6 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس ليل السبت مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و32 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و6 أقدام.