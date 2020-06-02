وزير الخارجية يبحث مع نظيره النيبالي موضوع ترحيل العمالة النيبالية المخالفة في الكويت

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين مع وزير خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية الصديقة براديب جوالي تناول خلاله موضوع ترحيل العمالة النيبالية المخالفة لقانون الإقامة والمقيمة بصورة غير قانونية في دولة الكويت إلى وطنهم. وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحفي أنه تم أيضا بحث مجمل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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