الصحة: 719 إصابة جديدة بـ"كورونا المستجد" والإجمالي 27762 وتسجيل 8 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 719 اصابة جديدة بمرض (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 27762 حالة في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 220 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال 719 السابقة تضمنت (265 حالة لمواطنين كويتيين) و( 156 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(104 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية) و(48 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع (209 حالات في منطقة الفروانية الصحية) و(184 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(101 حالة بمنطقة حولي الصحية) و( 170 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(55 حالة بمنطقة العاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي: منطقة الفروانية 57 وجليب الشيوخ 45 والمهبولة 42 والعبدلي 39 والسالمية 37 والمنقف 31.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 204 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد - 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14643 حالة.

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وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية عدد 143 شخصا وذلك بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 3664 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 297026 فحص.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكان وزير الصحة الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 1513 حالة من المصابين بمرض (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 12899 حالة.