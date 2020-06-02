أعلن نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان اليوم الأحد أن الاتحاد تسلم 12 مليون كمامة من وزارة التجارة والصناعة لتوزيعها على الجمعيات كافة بسعر 90 فلسا للحبة.
وقال الهضيبان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن سعر بيع العلبة الواحدة للجمهور التي تحتوي 50 كمامة يبلغ 4.5 دينار كويتي لافتا إلى أن كل جمعية لها 3600 علبة كمامات.
يذكر أن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أسس عام 1971 مشكلا بداية العمل الجماعي في قطاع التعاون الاستهلاكي في البلاد وقيادته والدفاع عن مصالح الجمعيات الأعضاء وتمثيلها في المحافل العربية والدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد التعاونيات: توزيع 3600 علبة كمام على كل جمعية بعد استلام الكمية من "التجارة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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