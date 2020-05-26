"الصحة": إصابات جديدة بـ"كورونا المستجد" والإجمالي وتسجيل حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل 608 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 22575 في حين تم تسجيل سبع حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 172 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال608 السابقة تضمنت (146 حالة لمواطنين كويتيين) و(200 حالة لمقيمين من الجنسيةالهندية) و(78 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(38 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع (180 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(175 حالة بمنطقةالأحمدي الصحية) و(114 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(61 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(78 حالة بمنطقة العاصمةالصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت على النحو التالي: (منطقة جليب الشيوخ 49 حالة) و(منطقة الفروانية 48 حالة) و(منطقة خيطان 48 حالة) و(منطقة حولي 37 حالة).

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 196 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد - 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 15097 حالة.

Advertisements

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي قال إن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية بلغ 68 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 2395 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 276207 فحوصات.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين الى مداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكان وزير الصحة الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 685 حالة من المصابين بمرض (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عددالحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 7306 حالات.