"الصحة": 900 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19" والاجمالي 20464 وتسجيل 10 حالات وفاة

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المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 900 إصابة جديدة بمرض (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية. ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 20464 حالة في حين تم تسجيل 10 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 148 حالة.

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