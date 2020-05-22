انت الان تتابع الرئيس الغانم: علينا النظر الى دعوة أمير البلاد للنظر الى الغد كاستحقاق وطني ضروري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن سمو امير البلاد وفي اقل من اسبوعين يجدد وبشكل جلي واضح اهمية النظر الى المستقبل وافاق الغد كمرحلة جديدة لا تشبه الأمس.

وقال الغانم في تصريح صحفي ان كلمة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بمناسبة عيد الفطر السعيد ركزت وللمرة الثانية خلال اسبوعين على اهمية النظرة الى الغد باعتبارها تحديا وجوديا مهما للكويت.

وأضاف الغانم "سمو الأمير استخدم وبشكل غير موارب مصطلحات ( النهج الجديد) و( المراجعة) و(التصويب) و ( الاعتماد على النفس) وغيرها ليؤكد ما قاله قبل فترة بأن عالم البشرية بعد كورونا لن يكون كما قبله صحيا واقتصاديا واجتماعيا".

Advertisements

وقال الغانم أن دعوة سموه الحكومة ومجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني الي النظر الى الغد كتحدي مفصلي هي دعوة جادة ومستحقة وملحة وان علينا جميعا النظر الى تلك الدعوة كاستحقاق وطني ضروري.



وأضاف الغانم ان دعوة سموه الي نهج جديد يرسم مستقبل الكويت يتطلب عملا وطنيا جماعيا وتعاونا مثمرا، مؤكدا ان الكويتيين لن يخيبوا رجاء سموه وان الشعب الكويتي سينجح في اختبار الغد كما نجح في الماضي عبر الكثير من المحطات.

واختتم الغانم تصريحه قائلا " نسأل الله جلت قدرته ان يحفظ وطننا واميرنا وشعبنا من كل شر ومكروه وان يسدد خطى الكويت على درب التقدم والازدهار انه سميع مجيب".