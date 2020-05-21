انت الان تتابع النائب الشطي: على الوزير الروضان الإيفاء بوعده بتوزيع الكمامات للمواطنين في "التموين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب خالد الشطي

طالب النائب خالد الشطي بضرورة توافر الكمامات في مراكز البيع وبأسعار مناسبة، قبل التحدث عن أي عقوبات أو القصاص العادل من قبل السلطات الصحية في البلاد تجاه عدم ارتدائها، حتى لا يعد ذلك من قبيل التعسف في استخدام الحق.

وقال الشطي في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن القرار الخاص بالعقوبات المزمع تطبيقه على من يخالف الارشادات الصحية بعدم ارتداء الكمام أثناء الخروج في الأماكن العامة يخص السلطات الصحية وهي التي تكيف هذا الموضوع.

وأضاف "ولكن في ذات الوقت عليها أن تراعي جانبا مهما جدا وهو وجوب توافر الكمامات في مراكز البيع كافة وبكثرة وبأسعار مناسبة".

Advertisements

وأوضح أنه اذا رغبت الحكومة بتطبيق هذه العقوبات سواء كانت عقوبة حبس أو غرامة لا يجوز تطبيقها في حال عدم توافر الكمامات ولعدم قدرة البعض على شرائها بأسعار باهظة الثمن، فيجب أن تباع بأسعار مناسبة بالإضافة إلى ضرورة توافرها بكثرة.

واعتبر أن فلسفة العقاب لها معنى والعقوبة في كل التشريعات ما هي الا انتقام عادل وهي قصاص ممن تعمد إهانة الحق، مؤكدا أن من يهين هذا الحق يستوجب عليه العقاب .

ودعا الشطي في ختام تصريحه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بالإيفاء بوعده ببيع أو توزيع الكمامات للمواطنين والمقيمين في مراكز البيع أو مراكز التموين.