انت الان تتابع "الصحة": 1041 إصابة جديدة بـ"كورونا المستجد" والاجمالي 18609.. وتسجيل 5 حالات وفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 1041 إصابة جديدة بمرض (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 18609 حالات في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 129 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال1041 السابقة تضمنت (211 حالة لمواطنين كويتيين) و(325 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(177 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(139 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (383 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(275 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(173 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(107 حالات بمنطقة العاصمة الصحية) و(103 حالات بمنطقة الجهراء الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي: (منطقة الفروانية 116 حالة) و(منطقة خيطان 91 حالة) و(منطقة جليب الشيوخ 91 حالة) و(منطقة المهبولة 79 حالة).

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وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 181 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 13275 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية 454 شخصا وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 4757 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 071ر261 ألف فحص.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 320 حالة من المصابين بمرض (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عددالحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 5205 حالة.