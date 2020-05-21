انت الان تتابع فريق بحثي كويتي في "الصحة" ينجح في تطوير محلول لتشخيص فيروس "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نقلة نوعية بأيد وطنية

أكد رئيس قسم الجراحة في مستشفى جابر الدكتور سلمان الصباح والدكتور سليمان المزيدي نجاح الفريق البحثي الكويتي وتمكنه خلال فترة وجيزة من تطوير محلول فحص الPCR الخاص بتشخيص فيروس كوروناالمستجد (كوفيد 19) معتبرين ذلك "نقلة نوعية بأيد وطنية".

وقال الدكتور سلمان الصباح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) يوم الأربعاء انه "مع نجاح تصنيع مسحات (كورونا) بأيد كويتية نصبح أمام إنجاز ونقلة نوعية جديدة بأيد وطنية خالصة".

وأشار الى ان دقة النتائج التشخيصية للمحلول المطور "ممتازة" قائلا ان هذا الانجاز يعد نقلة نوعية فيما يخص تطوير قدرات المنظومة الصحية في حربها ضد جائحة كورونا.

وذكر أن تشخيص المرض عن طريق (PCR) أو ما يسمى بجهاز (البلمرة الجينية) والذي تعتبره منظمة الصحة العالمية الأدق والأهم في مواجهة وتشخيص فيروس كورونا يتطلب أخذ عينة من المريض ومزجها بمحلول يسمى (PCR KIT) وهو ما جرى تطويره.

وألمح إلى بعض الصعوبات التي تواجهها الدول حاليا إزاء تزايد الطلب عالميا في الوقت الراهن على هذا المحلول وأبرزها عدم قدرة الشركات العالمية على تلبية الاحتياجات المطلوبة منه وارتفاع اسعاره والانتظار لفترات طويلة تصل الى عدة أشهر حتى يتسنى استلام الشحنات فضلا تاخر اجراءات النقل.

من جانبه رأى الدكتور سليمان المزيدي في تصريح مماثل ل(كونا) ان أمام هذه التحديات أخذت وزارة الصحة بزمام المبادرة وشرعت بتشكيل فريق بحثي لتدارس امكانية تطوير وتصنيع المحلول محليا.

وأكد المزيدي نجاح الفريق خلال فترة وجيزة من تطوير وتصنيع المحلول بكامل عدته داخل الكويت وبأيد كويتية خالصة مؤكدة معتبرا ان هذا الانجاز نقلة نوعية كبيرة في مواجهة جائحة فيروس كورونا وسبل التصدي لها.

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وأفاد بأن المرحلة التنفيذية لهذا المشروع سبقتها مرحلة أخرى على مدى اسبوعين للاعداد بتوفير مكان للفريق تحت اشراف وموافقة وزارة الصحة التي تمثلت بانشاء مختبر في مستشفى جابر وتجهيزه خلال فترة قياسية بأفضل التجهيزات ووفقا لاعلى مستويات ومعايير الجودة.

وأوضح ان الفريق دخل حاليا في طور المرحلة المبدئية للانتاج مبينا ان خطوته القادمة التي يعمل جاهدا عليها هي تسريع وتيرة القدرة الإنتاجية بكميات تكفي الحاجة الكلية للبلاد وتشخيص مصابي فيروس كورونا وعلاجهم.

ونوه بالايجابيات المترتبة على هذا الانجاز من توفير مبالغ طائلة على الدولة وتفادي تاخير وصول الطلبيات الى غير ذلك من الثمار الاخرى.

واعرب الدكتور المزيدي والدكتور سلمان الصباح عن خالص الشكر لوزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ووكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة الفريق وتبني الفكرة منذ نشأتها.

كما توجها بالشكر لمدير منطقة مبارك الصحية ومدير مستشفى جابر ورئيس المختبر في مستشفى جابر الدكتور طارق مندني ورئيس الفنيين في المختبر هناء البطي.

وثمنا تعاون وزارة الداخلية ومعهد الابحاث وجامعة الكويت وشركتين وطنيتين مؤكدين أن تعاون الجميع وتفانيهم كان بمثابة كلمة السر في نجاح المشروع في مدة قياسية.

يذكر ان الفريق البحثي يضم اختصاصي الاوبئة والميكروبيولوجية الدكتور محمد الغنيم وبالتعاون مع فريق الادلة الجنائية ممثلا بالدكتور محمد العنزي والعقيد الدكتور حسين الصالح والدكتورة لولوه الدبوس وبالتنسيق مع معهد الكويت للابحاث العلمية ممثلا بالدكتور محمد العتيبي وفريق جامعة الكويت ممثلا بالدكتور وسيم شحاده وشيخة الشمري وأنفال العدواني.

