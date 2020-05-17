انت الان تتابع النائب عبدالله الكندري: نستغرب من عدم تحرك الوزراء تجاه اتلاف المنتجات الزراعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب عبدالله الكندري

استغرب النائب عبدالله الكندري ما يتم من عمليات إتلاف للمنتجات الزراعية الوطنية في الوقت الذي تعاني فيه الجمعيات التعاونية من نقص شديد في هذه المنتجات.

وقال الكندري في تصريح بمجلس الأمة اليوم إن عدم وجود أي تحرك من قبل مجلس الوزراء لمعالجة هذا الأمر يوحي بوجود خلافات أو أنه لا توجد جدية من قبل الوزراء المعنيين في المحافظة على المخزون الاستراتيجي من الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أن ما يحدث دليل علي عدم وجود خطة واضحة تجاه الأمن الغذائي للدولة من قبل مجلس الوزراء، مؤكدًا أن تكرار مثل هذا الأمر يضر بالمواطن والمقيم ويجعل التاجر هو المستفيد من الأزمة.

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وتساءل" من المسؤول عن عمليات إتلاف المنتج الوطني رغم أنها منتجات يحتاجها المواطن والمقيم وهناك نقص شديد بالجمعيات التعاونية في هذا الشأن" .

واختتم الكندري تصريحه متوجهًا بالشكر والعرفان لكافة الكوادر المتواجدة في الصفوف الأولى لمواجهة أزمة كورونا.