انت الان تتابع النائب الدقباسي: نحذر من تكرار "ضيافة الداخلية" في مناقصات وزارة الصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب علي الدقباسي

حذر النائب علي الدقباسي من تكرار قضية الضيافة بالداخلية في وزارة الصحة بسبب التعاقدات المبالغ فيها خلال الفترة الحالية.

وقال الدقباسي في تصريح بمجلس الأمة عقب اجتماع مع ديوان المحاسبة اليوم" ما سمعناه اليوم من ديوان المحاسبة مثير للقلق حيث أوضح الديوان أنه اعترض على 11 طلبًا من الصحة بسبب المبالغة في الأسعار".

وأضاف الدقباسي أن من بين ما ذكره الديوان أن (الصحة) طلبت التعاقد على معقمات بسعر الجملة بدينارين و 850 فلسًا بينما نفس المعقمات تباع في الجمعية بسعر 850 فلسًا .

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وأوضح الدقباسي أنه وجه عددًا من الأسئلة لوزير الصحة وينتظر الإجابة عليها، مؤكدًا أنه من المؤلم حقًّا سماع هذه الأخبار في مثل هذه الظروف التي تحتاج البلد فيها إلى التآزر وترشيد الإنفاق.

ولفت الدقباسي إلى أن ما يحدث في وزارة الصحة أمر مريب وأنه سيحاسب كل من استغل الأزمة لتحقيق مكاسب أخرى، مضيفًا " لن نكون شهود زور وسنحاسب إذا تأكد لدينا كل البيانات والمعلومات".

من جانب آخر تقدم الدقباسي بكل التحية لمن يعمل في الميدان من وزارة الصحة والمتطوعين ووزارة الداخلية وكل من يعمل لخدمة الناس في ظل الأجواء الحارة .