انت الان تتابع النائب حماد: "المحاسبة" رفض تعاقد شراء كمامات من شركة يملكها طبيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب سعدون حماد

قال النائب سعدون حماد إنه تم تقديم طلب لرئيس مجلس الأمة لتكليف اللجنة الصحية البرلمانية بالتحقيق في جميع تعاقدات وزارة الصحة خلال أزمة كورونا خاصة بعد إعلان ديوان المحاسبة اليوم عن إلغاء 11 مناقصه تقدمت بها الوزاره خلال الفترة الحالية.

وأضاف حماد في تصريح صحفي بمجلس الأمة أن ديوان المحاسبة أوضح خلال اجتماع اليوم أن قيمة التعاقدات لمواجهة أزمة كورونا تبلغ 752 مليون دينار وأن المبالغ التي تم صرفها خلال شهرين تصل إلى 312 مليونًا أغلبها تم لوزارة الصحة، وأنه قام بإلغاء 13 عقدًا لوزارات الدولة منها 11 عقدًا تخص وزارة الصحة.

ولفت حماد إلى أنه سأل ديوان المحاسبة عن الشركه التي يبلغ رأسمالها 1000 دينار وتم التعاقد معها بعقد قيمته خمسة ملايين و600 ألف دينار، مضيفًا أن الديوان أكد أن الموضوع صحيح وأن رأسمال الشركة ألف دينار كما أن هناك تضارب مصالح في أن طبيب أسنان يمتلك هذه الشركة.

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وأضاف أن الديوان بين أن الموافقة على التعاقد تمت من قبل لجنة المناقصات لكن ديوان المحاسبة رفض العقد، مستغربًا من موافقة لجنة المناقصات رغم فارق السعر الكبير جدًّا .

وأوضح حماد أنه تم أيضًا مناقشة الديوان بشأن تعاقدات وزارة الصحة مع الشركات الطبية غير المتخصصة حيث أكد مسؤولو الديوان أنهم بصدد مراجعة جميع العقود وتم إيقاف 11 عقدًا من عقود وزاره الصحة.

وأشار إلى أن الديوان أبلغ النواب بالكثير من الملاحظات تجاه وزارات الدولة فيما يخص التعاقدات لمواجهة أزمة كورونا .