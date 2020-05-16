"الصحة": شفاء 203 حالات من "كورونا" وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 3843 حالة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لمبنى وزارة الصحة الكويتية

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت شفاء 203 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3843 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.