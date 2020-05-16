الصحة: تطبيق العقوبة على رجل كسر قانون الحجر الصحي المنزلي وارساله للحجر المؤسسي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لمبنى وزارة الصحة الكويتية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تطبيق العقوبة على رجل في العقد الخامس من العمر قام بكسر قانون الحجر المنزلي المعمول به والمطبق على كافة المواطنين العائدين من رحلات الاجلاء الأخيرة وتم ارساله للحجر المؤسسي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة ان ذلك يأتي من منطلق الحرص على تطبيق القوانين الصحية خلال هذه الأزمة التي تمر بها البلاد إثر انتشار فيروس كورونا (سارس كوف 2) المسبب لمرض (كوفيد 19).

وأفادت ان الأجهزة الصحية رصدت قيام المذكور أعلاه بممارسة رياضة المشي بمنطقة سلوى وحول معصمه السوار الخاص بالحجر المنزلي للقادمين من السفر (تطبيق شلونك) وتم إرساله الى الحجر الصحي المؤسسي.

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وأوضحت أنه بعد انقضاء فترة الحجر المؤسسي سوف تطبق على المذكور جميع الإجراءات القانونية وتسجيل مخالفة حجر صحي عليه طبقا لقانون (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته وقد تصل العقوبة الى الغرامة أو السجن.

وشددت وزارة الصحة على جميع الخاضعين للحجر المنزلي عدم مخالفة القانون تجنبا للعقوبات القانونية وذلك لضمان سلامة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت.