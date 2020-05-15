الوزيرة العقيل: تقديم بلاغين للنائب العام بشأن تسجيلات صوتية تضمنت شبهة رشاوي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مريم العقيل

أعلنت وزير الدولة لشؤون الاقتصادية ووزير الشؤون الاجتماعية مريم العقيل عن تقديم بلاغين الى النائب العام بشأن تسجيلات صوتية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأول لأحد أعضاء مجلس إدارة جمعية سعد العبدالله التعاونية والآخر لموظف وافد في مركز التموين التابعة لجمعية عبدالله المبارك التعاونية.

وقالت العقيل في تصريح صحفي اليوم أن التسجيلات الصوتية المتداولة تحمل شبهة رشاوي وسوء استغلال المنصب مما يتطلب معه اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته والأطراف الى النيابة، مشددة على أن هذه التصرفات تنطوي على إساءة للثقة التي نالها هؤلاء الأعضاء من قبل المساهمين ويسيء أيضا الى مراكز التموين.

وأكدت العقيل أنها لن تتوانى عن تطبيق القانون على أي عضو في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية أو أي موظف يعمل في المراكز التابعة للجمعيات ممن يستغل منصبه لتحقيق مكاسب أيا كان شكلها ونوعها، داعية في الوقت ذاته أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الى تشديد الرقابة الداخلية على الأسواق المركزية التابعة لهم.