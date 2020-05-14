"الصحة": 947 إصابة جديدة بـ"كورونا" بإجمالي 11975.. وتسجيل 6 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 11975 في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 88 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) "مخالطة لحالات مصابة بالفيروس وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأضاف السند أن عدد الإصابات الجديدة توزع على النحو التالي (256 حالة بين مقيمين من الجنسية الهندية) و(235 بين مقيمين من الجنسية المصرية) و (160 حالة لمواطنين كويتيين) و( 124 حالة بين مقيمين من الجنسية البنغلاديشية) لافتا إلى أن بقية الحالات توزعت بين جنسيات أخرى.

وأوضح أن أعلى المناطق السكنية تسجيلا لعدد الإصابات هي منطقة (جليب الشيوخ) بواقع 104 حالات تلتها (الفروانية) ب102 حالة ثم (خيطان) ب79 حالة وأخيرا (حولي) ب68 حالة.

وافاد بأن عدد المصابين بحسب المنطقة الصحية جاء على النحو التالي (347 حالة في منطقة الفروانية الصحية) و(189 حالة في منطقة حولي) و(171 حالة في الأحمدي الصحية) و(122 حالة في العاصمة الصحية) وأخيرا (118 حالة في الجهراء الصحية).

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 4930 مسحة ليبلغ بذلك مجموع عدد الفحوصات أكثر من 231 ألف فحص.

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ولفت السند إلى أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في وحدات العناية المركزة أفاد بأن هناك 175 حالة (95 منها حرجة و80 مستقرة) ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8436 حالة.

وأشار إلى أن الحالات التي أنهت فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية فقد بلغ عددها 377 حالة وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن تستكمل مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع والارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية اعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 188 حالة من المصابين بالفيروس ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3451 حالة.