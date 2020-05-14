انت الان تتابع "الأرصاد": طقس حار ورياح نشطة مثيرة للغبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي أن يسود البلاد خلال الأيام المقبلة طقس حار مع رياح مثيرة للغبار.

وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض تصاحبه كتلة هوائية حارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وأوضح أن طقس نهار اليوم حار إذ تتراوح درجة الحرارة الكبرى ما بين 40 و42 درجة مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا لتكون ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة الواحدة لتثير الغبار فوق المناطق المكشوفة في حين يكون ارتفاع الموح ما بين 2 و5 أقدام.

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون حالة الطقس مائلة للحرارة في أول الليل معتدلة في آخره إذ ستتراوح درجة الحرارة الصغرى ما بين 22 و26 درجة مئوية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة الواحدة مع ظهور بعض السحب المتفرقة في حين تكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين 1 و3 أقدام.

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وذكر أن الطقس نهار يوم غد الجمعة حار ورطب نسبيا على السواحل وغائم جزئيا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و41 درجة مئوية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وحالة البحر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس أول ليل غد مائل للحرارة ورطب نسبيا على السواحل ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و26 درجة مئوية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 8 و20 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وحالة البحر خفيف الموج وارتفاعه ما بين 1 و2 قدم.

وأفاد بأن الطقس نهار يوم السبت حار ورطب نسبيا على السواحل ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 38 و40 درجة مئوية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وأضاف أن طقس ليل السبت مائل للحرارة فى أوله ورطب نسبيا على السواحل ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 8 و20 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وحالة البحر خفيف الموج وارتفاعه ما بين 1 و2 قدم.