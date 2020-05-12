انت الان تتابع "الصحة": حجز 128 عمارة وعزل للمصابين بسبب "كورونا".. وإجراء مسوحات في 15 جمعية تعاونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الصحة

قالت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف إنه تم الحجز على 128 عمارة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) مشيرة إلى أنه عزل أكثر من ألف شخص أثبتت فحوصاتهم الإصابة بالفيروس في تلك العمارات.

وذكرت المضف في المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقدته وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أن (الصحة) قامت بإجراء مسوحات لفيروس (كورونا) ل2900 شخص في 15 جمعية تعاونية في البلاد.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في مؤتمرها الصحفي اليوم تسجيل 991 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية فيما تم تسجيل 10 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض فيما تم تسجيل 194 حالة شفاء من المصابين.