انت الان تتابع الرئيس الغانم: الحكومة لن تحضر جلسة الغد بناء على مذكرة "الصحة" وسأحضر غدا لرفعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ان الحكومة لن تحضر جلسة الغد بناء على مذكرة السلطات الصحية، مبينا انه سوف يحضر غدا لرفع الجلسة ومن ثم عقد اجتماع مفتوح لمكتب المجلس لبحث عدد من الملفات المهمة.

واضاف الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم " بالنسبة لجلسة الغد أعلنت وأخبرت الجميع يوم أمس بعد أن تلقيت اتصالاً هاتفيا من أخي الفاضل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد يفيد بطلب تأجيل الجلسة".

وذكر الغانم انه استلم اليوم رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء يؤكد فيها على احترامه وتقديره للمجلس وجهوده ويطلب تأجيل جدول أعمال جلسة الغد إلى جلسة قادمة بعد العيد.

وأوضح الغانم ان الرسالة تضمنت رغبة الحكومة لحضور الجلسة إلا أن مجلس الوزراء ملتزم بمذكرة السلطات الصحية التي تم إرسالها إلى المجلس.

واضاف الغانم" طبعا هذا الامر يخص الحكومة وتقديرها لهذا الموضوع، أما بالنسبة لنا فغداً سأحضر إلى قاعة عبد الله السالم وسأرفع الجلسة بسبب عدم حضور الحكومة".

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واستطر الغانم قائلا " بعدها دعيت من يرغب من إخواني النواب إلى اجتماع في مكتب المجلس استمرارا للاجتماعات السابقة التي كانت تتم للتباحث والتشاور في العديد من الأمور".

واوضح الغانم الاجتماع المفتوح لمكتب المجلس سيبحث كيفية إبقاء الرقابة وخاصة الرقابة المالية على كافة التعاقدات الحكومية أثناء فترة الأزمة، بالاضافة الى العوائق اللائحة والدستورية التي تحول دون عقد الجلسات إلكترونياً أو "أون لاين" او عن بعد.

وذكر الغانم هناك رغبة من مجموعة من النواب بارسال رسالة إلى الحكومة لاستعجال بعض القوانين والاهتمام ببعض الأمور وحل بعض الملفات على وجه السرعة لا سيما المتعطلين عن إتمام إجراءاتهم الوظيفية وليس لهم رواتب.

وقال الغانم" هناك اشخاص رواتبهم متوقفة لأسباب إجرائية متعلقة بهذه الأزمة ولابد أن تحل، وأيضاً الكثير من المواضيع التي سبق أن ذكرتها في بعض المؤتمرات الصحافية السابقة".

وذكر الغانم " وجهت في الساعة العاشرة و45 دقيقة دعوة لاجتماع في مكتب المجلس لمن يرغب من الأخوة النواب، واطلب منهم عمل الفحص الذي سيكون بالمجلس ما بين العاشرة والعاشرة والنصف ".