"الصحة": شفاء 194 حالة من "كورونا" وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 3101 حالة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء شفاء 194 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3101 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.