"الصحة": 598 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي 9286 حالة.. و178 حالة شفاء.. وتسجيل 7 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 9286 حالة. وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي أنه تم تسجيل 178 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2907 حالات فيما سجلت 7 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 65 حالة.

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