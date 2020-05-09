"الصحة": 415 إصابة جديدة بـ "كورونا" والإجمالي 7623.. وتسجيل حالتي وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7623 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 49.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الإصابات التي تم تسجيلها هي حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى مشيرا إلى أن الفرق الوقائية تقوم بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وذكر السند أن بين الحالات التي رصدت خلال ال24 ساعة الماضية (86 حالة لمواطنين كويتيين) و(92 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(89 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(51 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية) أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى.

وأضاف أن من ضمن مجموع الحالات التي رصدت خلال ال24 ساعة الماضية (172 حالة في منطقة الفروانية الصحية) و(108 حالات في منطقة حولي الصحية) و(60 حالة في منطقة العاصمة الصحية) و(48 حالة في منطقة الأحمدي الصحية) و(27 حالة في منطقة الجهراء الصحية).

أما عن المناطق السكنية والتي رصد فيها أكبر عدد للاصابات خلال ال24 ساعة الماضية أوضح أنه تم رصد (53 حالة في منطقة جليب الشيوخ) و(48 حالة في منطقة الفروانية) و(46 حالة في منطقة حولي) و(32 حالة في منطقة خيطان).

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة بين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 95 حالة منها 61 حالة مستقرة و34 حالة حرجة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد - 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4952 حالة.

Advertisements

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية عدد 556 حالة وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق إستراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع حول الإرشادات والتوصيات وكل ما بشأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 156 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2622 حالة.