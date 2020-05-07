انت الان تتابع "الصحة": 278 إصابة جديدة بـ"كورونا" بإجمالي 6567.. وتسجيل حالتي وفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 6567 حالة فيما تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح بذلك مجموع عدد حالات الوفاة المسجلة 44 حالة وفاة .

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين.

وأوضح أن حالات الاصابة ال278 تضمنت (60 مواطنا كويتيا) و(80 مقيما من الجنسية الهندية) و(34 مقيما من الجنسية المصرية) و(41 مقيما من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة خلال ال24 ساعة الماضية قال السند إن المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة بلغ 91 حالة 52 منها مستقرة و39 حرجة في حين بلغ عدد حالات الإصابة ب(كوفيد 19) التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 4142 حالة.

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وفيما يتعلق بنزلاء مراكز الحجر الصحي المؤسسي أفاد بأن مجموع من أنهى فترة الحجر المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 165 حالة وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن تستكمل مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الالزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات وقرارات وزارةالصحة والجهات الرسمية في الدولة التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 162 حالة ليصبح مجموع عددالحالات التي شفيت من الإصابة بالمرض في البلاد 2381 حالات.