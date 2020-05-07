"الأرصاد": طقس متقلب ورياح نشطة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار رعدية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي استقرار حالة الطقس اليوم الخميس وغدا الجمعة على ان تبدأ حالة من عدم الاستقرار يوم بعد غد السبت بطقس متقلب ورياح نشطة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار رعدية.

وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي نشط على سطح الأرض مصحوب بكتلة هوائية حارة ورطبة تزامنا مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبة بسقوط الأمطار قد تكون رعدية أحيانا وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية مثيرة للغبار ويبدأ التحسن التدريجي يوم الأحد المقبل.

وأضاف أن طقس نهار اليوم الخميس مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 35 و37 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأوضح أن طقس الليلة معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار يوم غد الجمعة مائل للحرارة والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 36 و38 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

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وتوقع أن يكون الطقس ليل غد معتدلا وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تدريجيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة لاحقا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وأفاد بأن طقس نهار يوم السبت غير مستقر وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا ما بين 15 و55 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 38 و40 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو تدريجيا وارتفاع الموج ما بين 2 و6 أقدام.

وأضاف أن طقس ليل السبت غير مستقر وغائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ما بين 20 و60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 39 و41 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 4 و7 أقدام.