انت الان تتابع “الصحة”: 485 إصابة جديدة بـ”كورونا” والإجمالي 6289 .. وتسجيل حالتي وفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 6289 حالة فيما تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 42 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة المسجلة والتي ثبتت إصابتها ب(كوفيد - 19) هي حالات مخالطة لحالات مصابة بالفيروس وحالات أخرى ما زالت قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن الحالات ال485 المصابة هي (99 حالة لمواطنين كويتيين) و(152 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(84 حالة من الجنسية المصرية) و(49 حالة من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن الحالات السابقة المصابة توزعت بواقع (70 حالة في محافظة العاصمة) و(106 حالات بمحافظة حولي) و(52 حالة بمحافظة الأحمدي) و(126 حالة بمحافظة الفروانية) و(49 حالة بمحافظة الجهراء) و(82 حالة من الحجر الصحي).

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وحول آخر المستجدات في العناية المركزة خلال ال24 ساعة الماضية ذكر أن المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة 88 حالة منها 48 حالة مستقرة و40 حالة حرجة لافتا إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة ب(كوفيد - 19) التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 4028 حالة.

وفيما يتعلق بنزلاء مراكز الحجر الصحي المؤسسي أفاد أن مجموع من أنهى فترة الحجر المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 136 حالة وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أنيستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الالزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات وقرارات وزارةالصحة والجهات الرسمية في الدولة التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 187 حالة ليصبح مجموع عددالحالات التي شفيت من الإصابة بالمرض في البلاد 2219 حالات.