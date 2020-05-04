انت الان تتابع الداخلية: لن نسمح بالفوضى وسنتعامل بالحزم مع مثيري الشغب من الجالية المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان الاجهزة الامنية المعنية قامت بفض الشغب والفوضى الذي قام بها عدد من الجالية المصرية الموجودين في مراكز الايواء المخصصة لهم مطالبين السلطات المصرية الاستجابة لطلب عودتهم الى بلادهم .
واضافت انه فور حدوث الشغب والفوضي تدخل رجال الامن على الفور وتم السيطرة عليهم وضبط عدد منهم وتحويلهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
كما حضر ممثلين من سفارة جمهورية مصر العربية وابلاغ رعاياهم بأنه سوف تبدأ السفارة المصرية بإعداد جداول رحلات العودة واجلائهم الى بلادهم هذا الاسبوع لجميع مخالفي الاقامة وفق الاجراءات المتبعة والبروتوكولات الخاصة بعملية الاجلاء ، كما تقدمت السفارة المصرية بإعتذار عما صدر من اعمال شغب داخل مواقع الايواء وانها سستخذ اجراءات جادة في حل هذه المشكلة. .
وتؤكد الادارة ان التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على التعامل بحزم مع مثيري الشغب، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بالفوضى أو بتجاوز القانون.
وتحث وزارة الداخلية جميع المخالفين في مراكز الإيواء على الالتزام بالقانون، مؤكدة أنها ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية المتبعة مع المخالفين للقوانين .
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