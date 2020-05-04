انت الان تتابع الداخلية: ايداع مواطنة بالحجر المؤسسي بعد مخالفتها للحجر المنزلي وذهابها للجمعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الداخلية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الصحة واسناد من وزارة الداخلية لمواجهة فايروس كورونا المستجد حماية وحفاظاً على الصحة المجتمعية.

اوضحت الادارة ان بعد انتشار صورة في مواقع التواصل الإجتماعي لمواطنة ترتدي سوار تطبيق ( شلونك ) بأحد الجمعيات التعاونية مخالفة قرار الحجر المنزلي، قامت وزارة الداخليه ممثلة بقطاع الأمن الجنائي (ادارة الجرائم الالكترونية) وبالتعاون مع وزارة الصحة بنقلها وايداعها بالحجر المؤسسي في مستشفى جابر بعد مخالفتها التعليمات الخاصة بالخضوع للحجر المنزلي كإجراء احترازي من فايروس كورونا بعد العودة من السفر.

وتؤكد الادارة ان سيتم عرضها على الجهات المختصة بعد الإنتهاء من مدة الحجر المؤسسي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وان المؤسسة الأمنية لن تتهاون بتطبيق القانون على الجميع.