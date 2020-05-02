المحامي العبدالله: مانسب لتصريحات لغصون الخالد حول وجود رسالة للرئيس المصري غير صحيح

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المحامي حسين العبدالله

نفي المحامي حسين العبدالله ما نشر في عدد من المواقع الالكترونية المشبوهة وعدد من الحسابات ومنها حسابات اخبارية في شبكات التواصل الاجتماعي من تصريحات كاذبة نسبت للسيدة غصون الخالد مفادها من انها توجه رسالة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تتضمن معلومات كاذبة ومغلوطة لفقها متربصون وتهدف الى اثارة الفتنة بين الكويت ومصر.

واضاف المحامي العبدالله ان السيدة غصون الخالد لم توجه اي رسائل من هذا النوع ولا غيرها وليست لديها اي حسابات في شبكات التواصل الاجتماعي، لافتا الى انه تم رصد كافة المواقع الالكترونية والحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي وسيتم تقديم عدة بلاغات الى المستشار النائب العام بعد غدا الأحد وفق قوانين الجزاء وجرائم تقنية المعلومات وهيئة الاتصالات والتي تعاقب مرتكب تلك الجرائم بالحبس والغرامة.

وطالب العبدالله مستخدمي شبكات التواصل التوقف عن تناول تلك الأخبار الكاذبة وإعادة نشرها لكونها غير صحيحة ويعاقب مرتكبها بالغرامة والحبس.