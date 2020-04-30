انت الان تتابع "الصحة" تسجل 284 إصابة جديدة بـ "كورونا" بإجمالي 4024 .. وحالتي وفاة لمقيمين هنديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4024 حالة.

وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إنه تم تسجيل حالتي وفاة لمقيمين من الجنسية الهندية الأول منهما في ال54 من العمر وكان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ سبعة أيام والثاني يبلغ 51 عاما وكان يتلقى الرعاية منذ 14 يوما.

وأفاد السند أن عدد الحالات المرتبطة بالسفر بلغ 4 حالات (3 منها لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة واحدة لمواطن كويتي مرتبط بالسفر إلى مصر).

وأضاف أن الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بالفيروس بلغ عددها 276 حالة (24 منها لمواطنين كويتيين) و (125 حالة من الجنسية الهندية) و(30 حالة من الجنسية المصرية) و(20 حالة من الجنسية البنغلاديشية).

وذكر أن إجمالي الحالات المخالطة تضمن (13 حالة من الجنسية الفلبينية) و(18 من الجنسية الباكستانية) و(11 من الجنسية السورية) و(8 من الجنسية اللبنانية) و(5 لمقيمين بصورة غير قانونية) و(5 من الجنسية الإيرانية) و (4 من الجنسية السعودية) و(3 من الجنسية النيبالية) و(3 من الجنسية السريلانكية) و(حالتان من الجنسية الأردنية) وحالة واحدة لكل من الجنسيات التالية (إندونيسيا وماليزيا وجنوب أفريقيا والسودان وأوزبكستان).

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وأوضح أن الحالات المصابة والتي هي قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم بلغ أربع حالات لمواطنين كويتيين.

أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة أفاد السند بأن المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة 66 حالة منها 30 حالة حرجة و36 مستقرة.

وأشار إلى أن العدد الكلي لمجموع الحالات المصابة والتي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 2459 حالة في حين أنهى 64 شخصا فترة الحجر المؤسسي الالزامي خلال ال24 ساعة الماضية.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وتوصيات وقرارات وزارةالصحة والجهات الرسمية في الدولة والتي تستهدف احتواء انتشار المرض والقضاء عليه موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخرالمستجدات والتطورات.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 150 حالة خلال ال24 ساعةالماضية ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بالمرض 1539 حالة.