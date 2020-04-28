"الصحة": 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا والاجمالي 3440 .. وتسجيل حالة وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3440 فيما سجلت حالة وفاة واحد لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 61 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ ثلاثة أيام.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن الحالات المرتبطة بالسفر وتأكدت اصابتها بالفيروس بلغ عددها 15 حالة (12 حالة لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة) و(حالتين لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر لتركيا) و(حالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر لفرنسا) وجميع هذه الحالات قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة.

وذكر السند أن الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بالفيروس بلغ عددها 128 حالة (20 حالة لمواطنين كوتيين) و(64 حالة من الجنسية الهندية) و(14 حالة من الجنسية المصرية) و(12 حالة من الجنسية البنغلاديشية) و(6 حالات من الجنسية النيبالية) و(5 حالات من الجنسية الباكستانية).

وأضاف أن من الحالات المخالطة كذلك (3 حالات من الجنسية السعودية) و(حالتين من الجنسية التركية) وحالة لكل من الجنسيتين السورية والأردنية.

وبين أن الحالات المصابة والتي هي قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم بلغ عددها 9 حالات (5 حالات لمواطنين كويتيين) و(3 حالات من الجنسية السورية) و(حالة من الجنسية العراقية).

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وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة أفاد أن المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة 67 حالة منها 30 حالة حرجة و37 حالة مستقرة فيما بلغ العدد الكلي لمجموع الحالات المصابة بمرض (كوفيد - 19) والتي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية 2241 حالة فيما أنهى 44 منها فترة الحجر المؤسسي الالزامي خلال ال24 ساعةالماضية.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 164 حالة خلال ال24 ساعةالماضية ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض (كوفيد - 19) في دولة الكويت 1176 حالة.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات وقرارات وزارةالصحة والجهات الرسمية في الدولة والتي تهدف لاحتواء انتشار مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والقضاء عليه موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.