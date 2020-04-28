وزير الصحة: شفاء 164 حالة من "كوفيد - 19" والإجمالي يرتفع إلى 1176 حالة

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وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء شفاء 164 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف - 2) المسبب لمرض (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1176 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.