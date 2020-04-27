الوزيرة العقيل: احالة جمعيات الجابرية وفهد الأحمد والنعيم الى النيابة لمخالفات مالية جسيمة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل

أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن حل مجلسي إدارتي جمعية الجابرية التعاونية وجمعية فهد الأحمد التعاونية واحالتهم الى النيابة العامة اضافة الى احالة عضوين في مجلس ادارة جمعية النعيم اللذين سبق ان تم عزلهما الى النيابة العامة وذلك بناء على ما ورد في مذكرة قطاع التعاون في وزارة (الشؤون ) من مخالفات مالية "جسيمة " تم رصدها في أعمال تلك الجمعيات وذلك بعد اعتمادها من اللجنة العليا برئاسة وكيل الوزارة.

وقالت الوزيرة العقيل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المخالفات المالية الجسيمة الواردة في مذكرة قطاع التعاون في وزارة (الشؤون ) استوجبت استعجال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق اعضاء مجالس ادارات تلك الجمعيات التعاونية وذلك لحماية اموال المساهمين وللحفاظ على سمعة العمل التعاوني في البلاد مشددة على أنها لن تتوانى في إحالة أي جمعية مخالفة الى جهات الاختصاص القضائية.

وأكدت أن الجمعيات التعاونية أثبتت قدرتها على القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين والمقيمين وتوفير المواد الاستهلاكية والمستلزمات والمواد الغذائية معربة في الوقت ذاته عن اعتزازها بالعمل التعاوني في الكويت ونجاحه في دعم الجهود الحكومية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.