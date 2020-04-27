باسل الصباح: شفاء 206 حالات من المصابين بفيروس كورونا ليبلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 1012 حالة

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وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الاثنين شفاء 206 حالات من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف - 2) المسبب لمرض (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1012 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.