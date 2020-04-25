وزير الصحة: شفاء 43 حالة من "كوفيد - 19" والإجمالي يرتفع إلى 656 حالة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم السبت شفاء 43 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف - 2) المسبب لمرض (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 656 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.