التجارة: رفع سعر الكمامات الطبية بسبب تزايد الطلب العالمي والشح

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة التجارة والصناعة

قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم أن زيادة سعر الكمامات الطبية من 100 فلس الى 150 فلس يعود لأسباب تزايد الطلب العالمي.

وأضافت الوزارة في تصريح لها أن من الأسباب أيضا الضغط على الانتاج والشح الذي انعكس ارتفاعا على أسعار الكمامات ومواد تصنيعها الأولية، وبناء على كتاب وزارة الصحة.