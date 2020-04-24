انت الان تتابع التجارة: رفع سقف سعر البيع للكمام الطبي بنسبة 50 بالمئة ليصبح 150 فلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا برفع سقف سعر بيع الكمام الطبي من مئة فلس الى 150 فلس، أي نسبة 50 بالمئة. وكان الروضان أصدر قرارا وزاريا في فبراير الماضي بتحديد سقف سعر البيع بمئة فلس.

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