وزير الصحة: شفاء 55 حالة من "كوفيد - 19" والإجمالي يرتفع إلى 498 حالة

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وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس شفاء 55 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف - 2) المسبب لمرض (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 498 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.