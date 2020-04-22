انت الان تتابع النائب العدساني: تأجيل أقساط "المعسرني" و"الأسرة" من اختصاص وزير المالية وليس محافظ المركزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب رياض العدساني

أكد النائب رياض العدساني أن إحالة ملف تأجيل أقساط صندوقي «المعسرين» و«الأسرة» منذ فترة إلى رئيس اللجنة التنفيذية العليا للحزمة الاقتصادية محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل جاءت للتعطيل؛ إذ لا يدخل ذلك ضمن اختصاص اللجنة.

وقال العدساني، لـ «الجريدة» أمس، إن تأجيل قروض المتقاعدين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية جاء بقرار لا بتشريع وتم تنفيذه رسمياً، مطالباً وزير المالية براك الشيتان بممارسة دوره حسب اختصاصه، الذي من المفترض أن يعرفه إلى جانب اختصاصات الجهات التي يشرف عليها، وعدم تعطيل الأمور أكثر من اللازم.

وفي السياق، ذكرت مصادر اقتصادية مطلعة، لـ «الجريدة»، أن «المركزي» رد على كتاب للوزير الشيتان الأسبوع الماضي بعدم اختصاص اللجنة بنظر هذا الطلب، مشيرة إلى أن تكليف مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة حدد مهامها بـ 11 اختصاصاً.

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وأوضحت المصادر أن الاختصاصات تتمثل في ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة، والمحافظة على الدعومات اللازمة لضمان استقرار مستويات وأسعار السلع الغذائية والطبية في الأسواق المحلية، وتأمين الحد الأدنى من الدخل الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة المتضررة من الأزمة والمرتبطة بعقود، إلى جانب دعم أصحاب الرواتب المسجلين على الباب الخامس.

وبينت أن من ضمن هذه الاختصاصات مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية، وتقديم قروض ميسرة وطويلة الأجل لهم، وتقديم قروض ميسرة وطويلة الأجل للشركات والعملاء المتضررين، وتأجيل حصة أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوك للدولة من اشتراكات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إلى جانب صرف المعاش التقاعدي بافتراض عدم صرف ما يسمح به القانون، وتقديم إعفاءات حكومية للمؤسسات الاقتصادية المتضررة في القطاعات الاقتصادية المنتجة وقطاع الجمعيات التعاونية، وأخيراً توجيه الجهات الحكومية بتسريع الدورة المستندية لسداد الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص بالسرعة الممكنة.