الداخلية: اتخاذ اجراءات وعقوبات ادارية بحق رجل أمن اساء لمتطوع في أحد الجمعيات

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ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في بيان توضيحي لمقطع فيديو تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتضمن شكوى الى وزارة الداخلية تفيد بحدوث مشادة كلامية بين أحد رجال الأمن ومتطوع في أحد الجمعيات التعاونية.
اذ توضح الادارة انه تم استدعاء رجل الأمن لسماع اقواله عن الحادثة وتبين تعسف رجل الامن وتم اتخاذ الاجراءات والعقوبات الإدارية بحقه، وتؤكد الإدارة أن لا أحد فوق القانون الذي يطبق بمسطرة واحدة على الجميع بكل حزم.
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