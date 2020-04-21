"الصحة": 85 إصابة جديدة بفيروس "سارس كوف - 2" بإجمالي 2080 وتسجيل حالتي وفاة جديدتين

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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الثلاثاء تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (سارس كوف - 2) المسبب لمرض (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 2080 حالة مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمقيمين أحدهما من الجنسية البنغلاديشية يبلغ من العمر 59 عاما وكان يتلقى الرعاية الصحية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 18 يوما والآخر من الجنسية الصومالية يبلغ من العمر 63 عاما وكان يتلقى الرعاية الصحية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 6 ايام.
وقال السند في المؤتمر الصحفي اليومي ال42 للوزارة إن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 412 من الذين أصيبوا بالمرض بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق صباح اليوم شفاء 45حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
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