انت الان تتابع الفحص يظهر عدم إصابة الرئيس الأفغاني بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن مسؤولون أفغان اليوم الثلاثاء أن نتائج الفحص أظهرت أن الرئيس أشرف غني والسيدة الأولى غير مصابين بفيروس كورونا، بعدما أفادت تقارير بتفشي الفيروس في القصر الرئاسي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة صديق صديقي ، في تغريدة له، إن الفحوص أجريت بناء على طلب الرئيس والسيدة الأولى. وكتب صديقي في تغريدة "الرئيس بصحة جيدة".
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الأول الأحد أن 40 موظفا على الأقل في القصر أصيبوا بالفيروس.
وقال صديقي إنه تم فحص الموظفين الذين يعانون من أعراض الفيروس، دون إعلان أي أعداد لحالات الإصابة.
وفي الإجمالي، سجلت أفغانستان أكثر من ألف حالة إصابة بكورونا، مع 36 حالة وفاة. ويتوقع المسؤولون أن الحالات الجديدة ستزداد بسرعة في الأسابيع المقبلة.
وتم فحص نحو 7 آلاف شخص فقط في أفغانستان حتى الآن.
يشار إلى أن نظام الرعاية الصحية في أفغانستان هش بسبب أربعة عقود من الصراع.
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