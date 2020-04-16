الرئيس صباح الخالد: وزارة الدفاع تمثل رافدا أساسيا في جهود وزارة الصحة

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سمو رئيس مجلس الوزراء يزور مشروع المحجر التابع لوزارة الدفاع بمنطقة الجليعة

قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة لمشروع محجر المباني الإدارية والإعاشة التابع لوزارة الدفاع في منطقة الجليعة.

ورافق سموه خلال الزيارة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ومعالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود حمد الصباح ورئيس الاركان العامة للجيش الفريق ركن محمد الخضر وعدد من القيادات في وزارة الدفاع.

واستمع سموه لإيجاز من عدد من القيادات في وزارة الدفاع حول ما يقدمه المشروع من خدمات صحية خلال هذه الأزمة وما يضمه من قاعات للفحص وعيادة مجهزة ومحاجر صحية بطاقة سريرية تقدر ب582 سريرا طبيا ثم قام سموه بالاطلاع على مرافق المشروع وتجهيزاته الطبية والخدمية.

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وأشاد سموه في تصريح صحفي بعد الزيارة بالجهد الكبير لاخوانه منتسبي وزارة الدفاع في دعم خطط الطوارئ الحكومية وعملهم الدؤوب والذي تتطلبه هذه الأزمة.

وقال سموه إن وزارة الدفاع بجميع طواقمها العسكرية والطبية والخدمية تمثل رافدا أساسيا في مساندة جهود وزارة الصحة وجميع الفرق العاملة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.