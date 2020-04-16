الرئيس صباح الخالد: عمل دؤوب قام به الحرس الوطني في اقامة مستشفى ميداني وتجهيزه

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سمو رئيس مجلس الوزراء يزور المستشفى الميداني في منطقة المهبولة

قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة المستشفى الميداني الذي أقامه الحرس الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة في منطقة المهبولة.

رافق سموه خلال الزيارة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ومعالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود حمد الصباح ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي.

واستمع سموه إلى شرح موجز من المسؤولين عن ما يقدمه المستشفى من خدمات طبية ورعاية صحية للمراجعين والمرضى من سكان المنطقة وما يحتويه من عيادات متخصصة ومركزي عمليات للحرس الوطني ووزارة الصحة.

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وأعرب سموه عن تقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها الحرس الوطني قادة وضباط وأفراد في دعم ومساندة خطة الطوارئ مبينا أن الحرس الوطني يمثل ركيزة أساسية في دعم ومساندة اخوانهم في وزارة الداخلية في تأمين وحراسة كافة المواقع الحكومية في ظل هذه الظروف.

وأشاد سموه بالعمل الدؤوب الذي قام به الحرس الوطني في إقامة المستشفى الميداني وتجهيزه باحدث المعايير وهذا يدل على ما يتمتعون به من قدرة فائقة في التدريب وتنفيذ كل ما يطلب منهم لدعم ومساندة خطة الطوارئ.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن ما نشهده من مجهود بارز يأتي بناء على تخطيط سليم واشراف مباشر عبر سنوات ممثلة بقيادة سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني وحرصهما على جاهزية أفراد الحرس الوطني ومساندته لخطة الطوارئ في كافة القطاعات.