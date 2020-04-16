انت الان تتابع "الصحة": 119 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بإجمالي 1524 حالات مسجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الخميس تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1524 حالة.

وقال السند في المؤتمر الصحفي اليومي ال39 للوزارة إن الحالات المرتبطة بالسفر أربع حالات وهي حالتين لمواطنين كويتيين مرتبة بالسفر للمملكة المتحدة وحالتين لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للولايات المتحدة الأمريكية مبينا أن جميع الحالات قادمة ضمن رحلات الاجلاء الجوي الأخيرة حيث كانت تحت الحجر الصحي المؤسسي.

وأضاف أن الحالات المخالطة 102 حالة وهي (4 حالات لمواطنين كويتيين) و(68 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(12 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) و(6 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية) و(5 حالات لمقيمين من الجنسية الفلبينية) و(3 حالات لمقيمين من الجنسية الأردنية).

وذكر أن من الحالات المخالطة أيضا (حالتين لمقيمين من الجنسية الباكستانية) و(حالة لمقيم من الجنسية النيبالية) و(حالة لمقيم من الجنسية السيريلانكية) مشيرا إلى أن جميع هذه الحالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأوضح أن الحالات تحت التقصي الوبائي 13 حالة وهي (حالة لمواطن كويتي) و(5 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية) و(7 حالات لمقيمين من الجنسية الهندية) لافتا إلى أن جميع هذه الحالات قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

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ولفت إلى أن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 225 حالات من الحالات التي كانت قد أصيبت بالمرض بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق صباح اليوم شفاء 19 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وعن مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغت 32 حالة بواقع 16 حرجة و16 مستقرة وبذلك يصبح مجموع الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا التي مازالت تتلقى الرعاية الطبية 1296 حالة فيما يبلغ إجمالي حالات الوفاة ثلاث حالات.

وعن مراكز الحجر الصحي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال ال24 ساعة الماضية 75 حالة بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

وجدد السند التأكيد على المواطنين والمقيمين ضرورة الأخذ بكل طرق ووسائل الوقاية الشخصية واتباع التعليمات والتوصيات الصادرة من وزارة الصحة ومن الجهات الرسمية في الدولة فيما يخص احتواء انتشار فيروس كورونا إضافة إلى متابعة الحسابات الرسمية الموثقة حول آخر الأخبار والمستجدات.